        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Breidablik maçı hazırlıklarını tamamladı

        UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 16:07 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:07
        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimde 1 saat 20 süren antrenman, hafif tempoda koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra taktik ağırlık çift kale maç gerçekleştirdi.

        Antrenmana, sakatlıkları devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Lubomir Satka ve Afonso Sousa katılmadı.

        Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlıların Breidablik karşılaşması öncesi son idmanını tamamladığını belirterek, yarın sabah 8 saatlik uçuşla İzlanda'ya gideceklerini söyledi.

        Konferans Ligi'ndeki başarılı grafiklerini galibiyetle sürdürmek istediklerini vurgulayan Çakır, "İzlanda’dan 3 puanla dönüp, ilk sıradaki yerimizi korumaya çalışacağız. Eksik oyuncularımız var. Lubomir Satka, Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa’nın sakatlıkları var. Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın Avrupa listesinde yok. Celil Yüksel de hak mahrumiyeti nedeniyle aramızda olmayacak. Eksiklerimiz bunlar ama maça 11 kişi çıkacağız. İnşallah iyi bir sonuçla döneceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

