        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza OSB yönetim kurulu toplandı

        Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Giriş: 25.11.2025 - 22:30 Güncelleme: 25.11.2025 - 22:30
        Havza OSB yönetim kurulu toplandı
        Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ile OSB yönetim kurulu üyeleri, devam eden yatırımları ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

        Vali Tavlı, burada yaptığı açıklamada, Samsun'un üretim merkezi haline gelmesi için organize sanayi bölgelerinin önemli olduğunu belirterek, "Organize sanayi bölgelerimizin gelişmesi ve ekonomiye daha fazla katkı sunması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan ise üretim ve istihdamda lider konuma gelebilmek için OSB'lerdeki altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        İncelemelerin ardından Samsun Valisi Tavlı'nın başkanlığında Havza OSB İdari binasında yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

        Toplantıda, Ekim ayı ön tahsis başvuruları, firmalardan gelen talepler, OSB'de inşaata başlayan ve başlayacak olan firmalar için daha önce ihale edilen enerji nakil hattı ve trafo merkezi yapım işi ile OSB için doğalgaz konuları masaya yatırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

