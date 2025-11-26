Samsun'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Öte yandan jandarma ekipleri, Tekkeköy ilçesinde de 1 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisini aldı.

Samsun'un Havza ve Tekkeköy ilçelerinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 7 kişi suçüstü yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.