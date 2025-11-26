Samsun'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
Samsun'un Havza ve Tekkeköy ilçelerinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 7 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havza ilçesinde 6 kişinin izinsiz kazı yaptıkları bilgisine ulaştı.
Ekipler, şahısları kazı yaptıkları sırada kullanmış oldukları malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Öte yandan jandarma ekipleri, Tekkeköy ilçesinde de 1 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisini aldı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
