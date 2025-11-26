Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da Havza Hafızlık Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet Binalarının temeli atıldı

        Samsun'da yapılacak Havza Hafızlık Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet binalarının temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Giriş: 26.11.2025 - 17:01 Güncelleme: 26.11.2025 - 17:01
        Samsun'da Havza Hafızlık Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet Binalarının temeli atıldı
        Samsun'da yapılacak Havza Hafızlık Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet binalarının temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Yeni Mahalle'de bulunan eski Havza Devlet Hastanesi arazisinde inşa edilecek 6 bin 348 metrekare arsa üzerinde yükseleceği, 338 metrekare inşaat alanına sahip yatılı Kur'an Kursu ile 230 metrekarelik müftülük binasının toplamda 3 bin 50 metrekare kullanım alanı sunacağı bildirildi.

        Yaklaşık 65 milyon liraya mal olması planlanan iki yapının Havza Hafızlık Kur'an Kursu Müftülük Hizmet Binası Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılacağı belirtildi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, eserlerin tüm ilçe halkının desteğiyle temellendirildiğini belirterek, "Bu eser bir sadaka-i cariyedir. Devlet-millet işbirliğiyle iki sene içinde binalarının hizmete girmesini hedefliyoruz. Havza yardım kültürü açısından çok şanslı. Bu eserin en geç 2 yıl içinde halkımızın ve hayersevererin desteğiyle tamamlanacağına inancım tam." dedi.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de Havza Belediyesi olarak her zaman müftülüğün yanında olduklarını ifade ederek, "Şahsım ve belediyem adına üzerimize düşeni yaparak burayı en kısa sürede hizmete açacağız." şeklinde konuştu.

        Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, Havza'da önemli bir günde bir araya gelindiğini ifade ederek, "Bu güzel günü bizlere yaşatan sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve Müftümüz ile emeği geçen herkese teşekkür ederim. Havza Kaymakamımızın riyasetinde, Havza Belediye Başkanımızın desteği, İlçe Müftümüzün gayreti ve en önemlisi Havzalı hemşerilerimizin manevi ve maddi destekleri bu gün burada temel atma imkanı doğdu. Temelini attığımız bu eseri el ele gönül gönüle inşallah hizmete açılmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum." diye konuştu.

        Havza Müftüsü Cemil Alıcı, mevcut müftülük binasının ihtayaca cevap vermediğini ve depreme dayanıksız olduğu için yenisine ihtiyaç duyulduğnunu belirtti.

        Alıcı, "İnşallah temelin attığımız bu binanın kısa sürede açılışını da gerçekleştiririz. Allah'a şükürler olsun yaklaşık 2 buçuk yıldan beri hazırlığını yaptığımız Havza Yatılı Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet Binasının temel atma merasiminde buluştuk. İnşallah buraya yapılacak yeni deprem ve yangın yönetmeliklerine uygun binalarımız ile çocuklarımıza ve halkımıza daha güvenli hizmet sunma imkanı doğacak." dedi.

        Konuşmaların ardından Ladik Müftüsü Kemal Menceloğlu'nun yaptığı duanın ardından temel, protokol üyelerinin butona basmasıyla atıldı.

        Törenin ardından protokol üyeleri inşaat alanını gezerek projeye ilişkin bilgi aldı.

