Samsun'da tren yolu hattında trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye ceza uygulandı

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 979 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün, hem kendi can güvenliğini hem de çevredeki vatandaşları riske atacak şekilde araç kullandığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.