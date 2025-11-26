Ladik'te Gazze yararına kermes düzenlendi
Samsun'un Ladik ilçesinde Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi.
Samsun'un Ladik ilçesinde Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi.
Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Nurhan Yapıcı Özel Kapalı Sebze Pazarı'nda düzenlediği kermese Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde tüm okullar destek verdi.
Kermeste çeşitli ürünler ve yemekler satışa sunuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, kermesten elde edilecek gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirterek destek verenlere teşekkür etti.
Kermese Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.