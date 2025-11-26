Habertürk
        Ladik'te Gazze yararına kermes düzenlendi

        Ladik'te Gazze yararına kermes düzenlendi

        Samsun'un Ladik ilçesinde Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 17:48 Güncelleme: 26.11.2025 - 17:51
        Ladik'te Gazze yararına kermes düzenlendi
        Samsun'un Ladik ilçesinde Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi.

        Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Nurhan Yapıcı Özel Kapalı Sebze Pazarı'nda düzenlediği kermese Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde tüm okullar destek verdi.

        Kermeste çeşitli ürünler ve yemekler satışa sunuldu.

        ​​​​​​​İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, kermesten elde edilecek gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirterek destek verenlere teşekkür etti.

        Kermese Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

