        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "zula evleri"ne düzenlenen operasyonda 8 kilo 339 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda toplam 8 kilo 339 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 17:07 Güncelleme: 26.11.2025 - 17:07
        Samsun'da "zula evleri"ne düzenlenen operasyonda 8 kilo 339 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'un İlkadım ilçesinde iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda toplam 8 kilo 339 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, C.G. (20) ve O.K. (45) isimli şüphelilerin uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeden önce saklamak amacıyla iki farklı ikameti "zula ev" olarak kullandıkları tespit edildi.

        Adreslerde yapılan aramalarda toplam 8 kilo 339 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alının şüphelilerden C.G. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

