Samsun'da "Tosya-Ladik Depremi"nin 82. yılında tatbikat yapıldı

AFAD yerleşkesinde düzenlenen anma programında, Tosya-Ladik Depremi'nde hayatını kaybedenler için dua edildi. Daha sonra "1943 Tosya-Ladik Depremi" sırasında yaşananlar hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 1943’te meydana gelen Tosya-Ladik Depremi’nin 82. yılı dolayısıyla bir anma ve saha tatbikatı gerçekleştirdi.

