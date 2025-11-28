Samsun'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun sisin etkili olduğu Vezirköprü-Havza kara yolu Meşeli Mahallesi mevkisinde Arif A. idaresindeki 34 E 7058 plakalı otomobil ile Adem K'nin kullandığı 54 VA 104 plakalı otomobil çarpıştı.

