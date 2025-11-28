Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da çocuk şenliği düzenlendi

        Samsun'da 2025 yılının aile yılı ilan edilmesi nedeniyle Çocuk Şenliği ve Aile Atölyeleri etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 20:29 Güncelleme: 28.11.2025 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da çocuk şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da 2025 yılının aile yılı ilan edilmesi nedeniyle Çocuk Şenliği ve Aile Atölyeleri etkinliği gerçekleştirildi.

        Yeşilay Samsun Şubesi, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türk Kızılay Samsun Şubesi ile İlkadım Belediyesi iş birliğiyle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar keyifli zaman geçirdi.

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, amaçların çocukların sosyal, kültürel ve bilişsel gelişimlerine katkı sunmak olduğunu söyledi.

        Ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmelerine imkan sağlamayı hedeflediklerini aktaran Güneş, "Etkinlikte tanışma oyunları, yarışmalar, orta oyunları, ebru sanatıyla çanta boyama, kitap ayracı boyama ve kutu oyunları gibi birçok atölye çalışması yer aldı. Renkli ve keyifli anlara sahne olan program boyunca hem çocuklar hem aileler unutulmaz bir gün yaşadı." dedi.

        Güneş, aile içi iletişimin bu tür etkinliklerle güçlendirildiğini vurgulayarak, "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi, ailelerimizin güçlü bağlarıyla mümkündür. Bugün burada hem eğlendik hem de ailelerimizle birlikte gönüllü çalışmaların ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini paylaşma fırsatı bulduk. Etkinliğe katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve katılım gösteren ailelerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Maşalı hırsız yakalandı
        Maşalı hırsız yakalandı
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesi, Samsun'a 100 ambulans kazandırdı
        Büyükşehir Belediyesi, Samsun'a 100 ambulans kazandırdı
        Banka hesabına bloke konulduğu için polis merkezine gidince yakalanan şahıs...
        Banka hesabına bloke konulduğu için polis merkezine gidince yakalanan şahıs...
        Polise mukavemette bulunan şahıs tutuklandı
        Polise mukavemette bulunan şahıs tutuklandı
        Salıpazarı'nda Aşçılık Atölyesi açıldı
        Salıpazarı'nda Aşçılık Atölyesi açıldı
        Tartıştığı kişiye silahla ateş etmek isteyen şahıs tutuklandı
        Tartıştığı kişiye silahla ateş etmek isteyen şahıs tutuklandı
        Başkan Türkel: "Kaçak yapılaşmaya ve metruk yapılara geçit vermeyeceğiz"
        Başkan Türkel: "Kaçak yapılaşmaya ve metruk yapılara geçit vermeyeceğiz"