Samsun'da minik "sağlık elçileri" arkadaşlarına sağlıklı yaşamı öğretti

Samsun'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında eğitim alan ilkokul öğrencileri, öğrendikleri bilgileri arkadaşlarına anlatarak farkındalık oluşturdu.

İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlkadım Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve İlkadım Belediyesi iş birliğinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle İlkadım Yeşilyurt Demir Çelik İlkokulu'nda, "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı düzenlendi.

İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğünce "sağlık elçisi" olarak görevlendirilen öğrenciler, okul bahçesinde kurulan stantlarda arkadaşlarına sağlıklı yaşama ilişkin ağız ve diş sağlığı, hijyen ve sağlıklı beslenme konularında maketler eşliğinde uygulamalı sunumlar yaptı.

Stantlarda ilk yardım ve acil durumlarda yapılması gereken ilk müdahaleler hakkında da bilgi alan öğrenciler, ayrıca geleneksel çocuk oyunları standında geleneksel oyunları deneyimleme fırsatı buldu.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, burada yaptığı konuşmada, çocukların sağlıklı yetişmesi için bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu söyledi.

Etkinlikte öğrencilerin diş temizliğinden, yatması gereken saate kadar birçok konuda bilgi sahibi olduğunu dile getiren Kurnaz, "Sağlıklı beden, sağlıklı bir vatandaşa dönüşecek. Dolayısıyla buradaki çocuklarımız geleceğin mimarları, mühendisleri, belediye başkanları, öğretmenleri, idarecileri, cumhurbaşkanı, milletvekili olacak inşallah. Sağlıklı bir nesil olursa geleceğimiz teminat altında demektedir." ifadelerini kullandı.

4. sınıf öğrencisi Nağme Nur Alper, etkinlikte sağlık dışında da birçok şey öğrendiğini belirterek, "Takım çalışmasını öğrendim. Burada bir sürü oyun var. Nasıl sağlıklı beslenilir, nasıl öksürüğü geçirirsin, mikroplardan nasıl korunursun. Onları öğrendim." dedi.

Ömer Asaf Demirtaş ise birçok şeyi eğlenerek öğrendikleri için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Ambulansı gezdik. Ok attık, çok çeşitli güzel şeyler yaptık. Gerçekten de çok eğlenceliydi." ifadesini kullandı.