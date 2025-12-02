Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da Dragon Bot Yarışları'nda engelli sporcular kürek çekti

        Samsun'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında düzenlenen Dragon Bot Yarışları'nda, farklı engel gruplarından 120 sporcu kürek çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 12:09 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Dragon Bot Yarışları'nda engelli sporcular kürek çekti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun’da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında düzenlenen Dragon Bot Yarışları'nda, farklı engel gruplarından 120 sporcu kürek çekti.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Batıpark Dolgu Sahası’nda düzenlenen yarışlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın startıyla başladı.

        İşitme engelli 30, Down sendromlu 30, bedensel engelli 30 ve görme engelli 30 olmak üzere 120 sporcu kürek çekerek kıyasıya mücadele etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, burada yaptığı konuşmada, 3 Aralık Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

        Doğan, "Samsun'da 4 ayrı derneğe üye sporcularımızla bir araya geldik. Ben de sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Ben Engelliler Günü demek istemiyorum, özel gereksinime ihtiyaç duyan bireyler demek istiyorum." dedi.

        Samsun'u özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin rahat yaşayacağı bir kent haline getirmeye çalıştıklarını ifade eden Doğan, "Yeni yaptığımız projelerde bunlara çok dikkat ediyoruz ama eski projeler var, inşallah bunları da düzenleyeceğiz. Kent olarak daha uygun hale gelmiş oluruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları

        Benzer Haberler

        'Gelecek 10 yılda 7,7 milyon kişi HIV'den ölebilir'
        'Gelecek 10 yılda 7,7 milyon kişi HIV'den ölebilir'
        Samsun'da 18 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 18 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Vezirköprü BİLSEM Öğrencileri Karabük'te konser verdi
        Vezirköprü BİLSEM Öğrencileri Karabük'te konser verdi
        Ladik Akpınar Köy Enstitüsü Kütüphanesi'nin 10 bin kitaplık mirası bilim dü...
        Ladik Akpınar Köy Enstitüsü Kütüphanesi'nin 10 bin kitaplık mirası bilim dü...
        Samsun'da bağ evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten zanlı yak...
        Samsun'da bağ evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten zanlı yak...
        Başkan Kazım Yılmaz: "Sahte hesaplara karşı hukuki süreç başlatıldı"
        Başkan Kazım Yılmaz: "Sahte hesaplara karşı hukuki süreç başlatıldı"