Havza Bakım Merkezinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Havza Belediyesi ve merkez müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen etkinlik öncesi Havza Belediye Başkanı İsmail Şengül ve davetliler tarafından merkez sakinlerine karanfil takdim edildi.

Kur'an tilaveti ile başlayan programda konuşan Merkez Müdürü Yusuf Duru, "Bizler burada büyük bir aileyiz. Herkesin birer potansiyel engelli adayı olduğunu bir kez daha hatırlatarak herkesin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlarım." dedi.

Başkan Vekili Şengül ise yaşlı ve engelli bireylerin toplum için değerli olduğunu vurgulayarak, yaşlı ve engellilerin rahmet kaynağı olduğunu ve onların dualarını beklediklerini ifade etti.

Programın son bölümünde protokol üyeleriyle birlikte Aralık ayı doğumluları için pasta kesildi.