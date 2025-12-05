Habertürk
        Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor

        Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor

        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor.

        Giriş: 05.12.2025 - 17:36 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:36
        Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor
        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor.

        İlkadım Okçuluk Tesisleri’ndeki turnuvaya 49 ilden, 136 kulüp ve 412’si kadın olmak üzere toplam 839 sporcu mücadele veriyor.

        Turnuvanın ikinci gününde makaralı yay sıralama atışları yapıldı.

        Şampiyonayı takip eden Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, turnuvanın milli takım seçmeleri için önemli olduğunu söyledi.

        Özellikle 21 yaş altı sporcuların daha önceden belirlenmiş baraj puanlarını geçerek milli takım aday kadrosunda yer almaya çalıştığını anlatan Ergin, "Ocak ayında yapacağımız ikinci yarışmada da buradan milli takım seçme yarışmasına katılacak sporcularımızı belirleyip daha sonra da Salon Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek milli takımımızı seçmiş olacağız." dedi.

        Avrupa şampiyonlarında özellikle çok iyi bir ivme yakaladıklarını aktaran Ergin, şunları kaydetti:

        "Sporcularımız katıldıkları her kategoride, her yaş kategorisinde Avrupa şampiyonlarını bugüne kadar birinci sırada tamamladılar. Hem altın madalya sayısı bakımından hem toplam madalya sayısı bakımından.. Tabii ki bu geleneği devam ettirmek istiyoruz. İlk önce 2026 Salon Avrupa Şampiyonası, daha sonra da mayıs ayında Antalya'da gerçekleştireceğimiz Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda yine amacımız hem altın madalya sayısında hem de toplam madalya sayısında Avrupalı rakiplerimizi geride bırakmak. Bu anlamda yakaladığımız üstünlüğü devam ettirmek istiyoruz. Çok iyi ve genç bir kadromuz var. Sporcularımız genç yaşlarına rağmen katıldıkları uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılarla çok ümit vaat ediyor."

        Yusuf Göktuğ Ergin, 2028 Olimpiyat Oyunları'na hazırlık açısından Avrupa şampiyonlarında gösterecekleri performansın önemli olduğunu dile getirerek, "Sadece okçuluk klasik yay ve makaralı yay değil, para okçuluk yarışmalarında da, Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda da yine yarışacak çok değerli bir takımımız var, çok değerli bir ekibimiz var. Önümüzdeki hafta 8-11 Aralık tarihlerinde yine burada İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde para okçuluk milli takımımızı, 2026 yılında yarışacak milli takımımızı da seçiyor olacağız. Bu anlamda milli takım hazırlıklarımız sürüyor. Sporcularımızın şu anki performansı da bizi önümüzdeki yıl için ümitlendiriyor." şeklinde konuştu.

        Bu tür şampiyonalar sadece mili sporcu yetişmesi açısından değil, okçuluğun yaygınlaşması açısından da önemli olduğunu vurgulayan Engin, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu turnuva, sporcularımızın kendi performansını göstermesi açısından çok önemli. Bir diğer açıdan da bu tip yarışmaları kulüplerde ve bölgelerde çalışan antrenörlerimizle bilgi paylaşımı için bir araç olarak kullanıyoruz. Şu anda bütün kulüplerimizle, bütün antrenörlerimizle gerçekten çok iyi bir birliktelik yakalamış durumdayız. Onların gösterdiği emeği her zaman ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten zor şartlar altında mücadele göstererek sporcularımızı hazırlayıp buralara, bu yarışmalara getiriyorlar. Biz de Türkiye Okçuluk Federasyonunun teknik ekipleri olarak olabildiğince bilgi paylaşımında veya karşılaştıkları zorluklarda göstereceğimiz rehberlikle destek olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda ben okçuluk yarışmalarını federasyonumuzun bir araya geldiği, federasyonumuzun bütünleştiği ve paylaşarak başarıyı geliştirdiği bir araç olarak görüyorum."

        Turnuvanın üçüncü gününde yarın makaralı yay final atışları yapılacak.

