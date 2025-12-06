Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Samsun'un Ladik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
İbi Mahallesi Muhtarı Olcay Ömür'ün kullandığı 55 ZA 590 plakalı traktör, Sanayi Mahallesi Bedirhan Sokak'ta kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan Ömür, sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
