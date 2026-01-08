Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan müşteri yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 15:14 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:14
        Samsun'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan müşteri yaralandı
        Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ​Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir telefoncu dükkanının içerisinde müşteri olarak bulunan R.L. (57), silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan R.L, Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        ​Polis ekipleri, kimliği belirlenen firari şüpheli M.C.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yaralanan R.L'nin 14 Ağustos 2025 tarihinde M.C.K'nin amcası S.K'yi silahla yaraladığı ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

