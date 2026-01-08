Samsun'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan müşteri yaralandı

Yaralanan R.L'nin 14 Ağustos 2025 tarihinde M.C.K'nin amcası S.K'yi silahla yaraladığı ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, ​Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir telefoncu dükkanının içerisinde müşteri olarak bulunan R.L. (57), silahlı saldırıya uğradı.

