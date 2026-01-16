Habertürk
Habertürk
        Samsun'da firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 08:47 Güncelleme: 16.01.2026 - 08:47
        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde "Akrabayı kasten öldürmek" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan C.A. (48) bulunduğu adreste yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



