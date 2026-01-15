Kavak'ta Miraç Kandili idrak edildi

Samsun’un Kavak ilçesinde Miraç Kandili idrak edildi.





​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kavak İlçe Başkanlığı tarafından Yörgüç Paşa Camii’nde gerçekleştirilen programda, dualar edildi, şehitlerin ruhuna ithaf edilmek üzere Kur'an-ı Kerim okundu.





Program sonrası cemmate, lokma tatlısı dağıtıldı.





​MHP Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir de bu kutlu gecede programlarına eşlik eden hemşehrilerine teşekkür ederek iyi dileklerde bulundu.



