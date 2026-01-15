Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Kavak'ta Miraç Kandili idrak edildi

        Samsun'un Kavak ilçesinde Miraç Kandili idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 23:31 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavak'ta Miraç Kandili idrak edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun’un Kavak ilçesinde Miraç Kandili idrak edildi.


        ​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kavak İlçe Başkanlığı tarafından Yörgüç Paşa Camii’nde gerçekleştirilen programda, dualar edildi, şehitlerin ruhuna ithaf edilmek üzere Kur'an-ı Kerim okundu.


        Program sonrası cemmate, lokma tatlısı dağıtıldı.


        ​MHP Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir de bu kutlu gecede programlarına eşlik eden hemşehrilerine teşekkür ederek iyi dileklerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Adana'yı sarsan aile faciası
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Film gibi kovalamaca
        Film gibi kovalamaca
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı

        Benzer Haberler

        Cinayet işleyince 105 gün önce çıktığı cezaevine gönderildi
        Cinayet işleyince 105 gün önce çıktığı cezaevine gönderildi
        Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü (3)
        Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü (3)
        GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi öldü
        GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Samsunspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsun'da 253 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak
        Samsun'da 253 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak
        Sahte kimlikle başkasının arsasını 10 milyon TL'ye sattı
        Sahte kimlikle başkasının arsasını 10 milyon TL'ye sattı