Havza'da Miraç Kandili idrak edildi

Miraç Kandili dolayısıyla Havza Müftülüğü tarafından program düzenlendi.



Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.



Namaz sonrası vatandaşlara Havza Belediyesi tarafından kandil simidi ikram edildi.



Havza Belediye Başkanı Murat İkiz vatandaşlara tatlı ikram ederek kandillerini kutladı.



İkiz kandillerin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı en özel günler olduğunu vurgulayarak, "Ramazanın müjdecisi, üç ayların feyz ve bereket kapılarından biri olan Miraç Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizin ve İslam aleminin gecesini tebrik ediyorum. Miraç Kandili’miz mübarek olsun." diye konuştu.



Kevser Camiindeki programın ardından belediye ekiplerince Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Havza Devlet Hastanesindeki nöbetçi sağlık çalışanları ile güvenlik güçlerine, 112 Acil çalışanları ve devriye görevi yapan polis ekiplerine kandil simidi dağıtılarak kandilleri kutlandı.

