        Samsun Haberleri

        Samsun'da karla mücadele sürüyor

        Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan yoğun kar sonrası belediye ekipleri ilçede ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 23:41 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:45
        Samsun'da karla mücadele sürüyor
        Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan yoğun kar sonrası belediye ekipleri ilçede ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.


        Ekipler, özellikle yüksek kesimler ve kırsal mahallelerde yolların açık kalması için gece mesai yapıyor.

        Kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesini sağlayan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor.


        Yetkililer, kış lastiği olmadan trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirterek, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri

