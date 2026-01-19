Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da mesleki eğitim kurumları 295 milyon lira ciro elde etti

        Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, il genelindeki mesleki eğitim kurumlarının bu yıl yaklaşık 295 milyon lira ciro elde ettiğini belirterek, mesleki eğitimin yalnızca istihdama değil, üretime de doğrudan katkı sağladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:10 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:10
        Ağar, makamında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Samsun'da 48 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 8 Mesleki Eğitim Merkezi olmak üzere toplam 56 mesleki eğitim kurumunun faaliyet gösterdiğini ifade etti.

        Bu kurumlarda yaklaşık 27 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Ağar, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hem hayata hem de iş dünyasına hazırlandığını kaydetti.

        Ağar, mesleki eğitime yönelik ilginin her geçen yıl arttığını vurgulayarak, bu yıl da meslek liseleri ile mesleki eğitim merkezlerine yoğun başvuru olduğunu söyledi.

        Mesleki eğitim kurumlarının üretim kapasitesine dikkati çeken Ağar, "Mesleki eğitim kurumlarımız, öğrencilerimizi iş piyasasına hazırlarken aynı zamanda üretime de doğrudan katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, gerçek iş piyasası koşullarında üretim yapmakta ve bu üretimden gelir elde etmektedir. Bu yıl (2025) ilimizdeki mesleki eğitim kurumlarımız yaklaşık 295 milyon lira ciro elde etti. Bu rakam, mesleki eğitimin ekonomik değer üreten bir yapı haline geldiğini açıkça göstermektedir." dedi.

        Ağar, elde edilen cironun öğrenciler açısından da önemli kazanımlar sağladığını vurgulayarak üretim süreçlerine katılan öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırdığını ve mezuniyet öncesinde iş deneyimi kazandığını ifade etti. Ağar, öğrencilerin bu sayede güvenli okul ortamlarında gerçek sektör tecrübesi edindiklerini dile getirdi.

        Son dönemde mesleki eğitim alanında önemli gelişmeler yaşandığını aktaran Ağar, özellikle organize sanayi bölgeleri ile okullar arasında kurulan iş birliklerinin bu başarıda etkili olduğunu kaydetti. Geçen yıl gerçekleştirilen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Çalıştayı'nın ardından, mesleki eğitim kurumlarının organize sanayi bölgeleriyle eşleştirildiğini belirten Ağar, firmalarla yapılan iş birlikleri sayesinde staj imkanlarının güçlendirildiğini vurguladı.

        Mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu imkanlara da değinen Ağar, öğrencilerin kalfalık ve ustalık belgeleri alabildiğini ifade ederek, "9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz 11. sınıfın sonunda kalfalık belgesi, 12. sınıfı tamamladıktan sonra girdikleri sınavlar sonucunda ise ustalık belgesi alabiliyor. Bu belgelerle öğrencilerimiz ister iş piyasasında çalışabiliyor isterlerse kendi iş yerlerini açabiliyor." dedi.

        Toplantıda Ağar'a İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Arslan eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

