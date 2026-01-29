Habertürk
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

        Giriş: 29.01.2026 - 13:16 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:16
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

        Kırmızı-beyazlı takım, bu maç öncesinde 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 27 puan topladı.


        Ligde son 7 haftadır galibiyet alamayan Samsun ekibi, Kasımpaşa maçını kazanarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.

        Karadeniz temsilcisinde 2 haftadır hastalığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Carlo Holse'nin bu maçta forma giymesi bekleniyor.

        Sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin ile sarı kart cezalısı Yalçın Kayan ise Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

        İki ekibin sezonun ilk yarısında Samsun'da karşı karşıya geldiği mücadele, golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

