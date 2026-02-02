Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Asarcık Kaymakamı Korkmaz'dan kan bağışı çağrısı

        Samsun'un Asarcık ilçesinde Kaymakam Ahmet Tayyip Korkmaz, kurum amirleri ve kamu personeliyle Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 13:08 Güncelleme: 02.02.2026 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asarcık Kaymakamı Korkmaz'dan kan bağışı çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Asarcık ilçesinde Kaymakam Ahmet Tayyip Korkmaz, kurum amirleri ve kamu personeliyle Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Asarcık Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Türk Kızılay'ın mobil kan bağış noktasını ziyaret eden Kaymakam Korkmaz, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.


        Ardından Kaymakam Korkmaz ve beraberindekiler gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Korkmaz, kan bağışının hayati bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı.

        Kan bağışının birçok hastanın hayatını kurtardığını ifade eden Kaymakam Korkmaz, tüm Asarcıklı vatandaşları kan bağışçısı olmaya davet etti.

        Türk Kızılay yetkilileri de kampanyaya destek veren Kaymakam Korkmaz ve kamu personeline teşekkür ederek, ilçede kan bağışı bilincinin artmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

        Kan bağışı etkinliği, vatandaşların da katılımıyla gün boyunca devam etti.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        Altınları çaldı, 45 gün sonra yakalandı
        Altınları çaldı, 45 gün sonra yakalandı
        Öldürdükleri yaşlı adamın oğluyla plan yaptılar iddiası!
        Öldürdükleri yaşlı adamın oğluyla plan yaptılar iddiası!
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Samsun basını yapay zeka ile geleceğe hazırlanıyor
        Samsun basını yapay zeka ile geleceğe hazırlanıyor
        Samsun'da "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlenecek
        Samsun'da "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlenecek
        Bafra'da çeltik üreticileri taliplerini dile getirdi
        Bafra'da çeltik üreticileri taliplerini dile getirdi
        Samsun ve 6 ilde eğitim öğretim yılının ikinci dönemi "Bayrak Sevgisi" tema...
        Samsun ve 6 ilde eğitim öğretim yılının ikinci dönemi "Bayrak Sevgisi" tema...
        Samsun üretimde vites yükseltiyor: Gözler hızlı tren ve çevre yollarında Sa...
        Samsun üretimde vites yükseltiyor: Gözler hızlı tren ve çevre yollarında Sa...
        Samsun'da Sosyal Hizmetlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi başladı
        Samsun'da Sosyal Hizmetlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi başladı