Samsun'da sosyal medyadan havaya ateş ettiği belirlenen 6 zanlı yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sosyal medyadan havaya ateş ettiği görüntüleri paylaşan 6 zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformlarından meskun mahallerde havaya ateş ettiği anları paylaşan 6 kişiyi tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, ruhsatlı av tüfeği ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.