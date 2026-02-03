Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da sosyal medyadan havaya ateş ettiği belirlenen 6 zanlı yakalandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sosyal medyadan havaya ateş ettiği görüntüleri paylaşan 6 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:10 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:15
        Samsun'da sosyal medyadan havaya ateş ettiği belirlenen 6 zanlı yakalandı
        

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformlarından meskun mahallerde havaya ateş ettiği anları paylaşan 6 kişiyi tespit etti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, ruhsatlı av tüfeği ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



