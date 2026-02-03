Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada, 868 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 556,39 gram sentetik uyuşturucu, 200 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin, bir miktar esrar, 202 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 10 fişek, av tüfeği, 15 kartuş ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.