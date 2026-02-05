Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Havza Emniyet Müdürlüğü yeni hükümet konağında hizmet vermeye başladı

        Havza Emniyet Müdürlüğünün yeni hükümet konağında hizmet vermeye başladığı bildirildi.

        Giriş: 05.02.2026 - 13:55 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:55
        Havza Emniyet Müdürlüğü yeni hükümet konağında hizmet vermeye başladı
        Havza Emniyet Müdürlüğünün yeni hükümet konağında hizmet vermeye başladığı bildirildi.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, yaptığı açıklamada, yeni hükümet konağında Havza Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milli Emlak Servisi olmak üzere 3 kurumun hizmet vermeye başladığını belirtti.

        Tefrişat ve sistem kurulumu tamamlanacak Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Vergi Dairesi, Tapu Sicil Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Nüfus Müdürlüğünün de yeni binada hizmet vereceğini aktaran Ayvat, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlk Kıvılcım Polis Merkezimiz taşınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni hizmet binamızda hizmetlerine başladı. Yaptığımız planlamalar çerçevesinde şubat ayı sonuna kadar diğer kurumlarımızın taşınma işlemlerini tamamlanacak. Bu sayede vatandaşlarımız birçok işlemini tek yerden hızlı şekilde alacak." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

