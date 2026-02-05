Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:25 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına devam etti.

        Nuri Asan Tesisleri'nde basın ve taraftarlara açık yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

        Taraftarlar, teknik direktör Thomas Reis ve futbolcuları tribünlere çağırarak, Trabzonspor maçını kazanmaları yönünde tezahürat yaptı.

        Takım kaptanı Zeki Yavru ise taraftara seslenerek, başarıda da başarısızlıkta da taraftar ne hissediyorsa futbolcuların da aynı düşünceleri yaşadığını söyledi.

        Taraftarlar ve takımın birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret eden Zeki Yavru, "Birlikte hareket edersek nice başarılara hep birlikte imza atarız. Bizimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra ısınma koşusu yapan futbolcular, günü taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladı.

        Antrenmanda sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

        Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
        FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
        Samsun'da kaçak tütün mamulü operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
        Samsun'da kaçak tütün mamulü operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse'den açıklama
        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse'den açıklama
        İki yıldır çözüm bulamadı, traktörüyle Bafra Belediyesi önüne dayandı
        İki yıldır çözüm bulamadı, traktörüyle Bafra Belediyesi önüne dayandı
        Samsun'da 'Mahalle Akademisi Eğitim Programı' başladı
        Samsun'da 'Mahalle Akademisi Eğitim Programı' başladı
        Başkan Kurnaz: "İlkadım Yanında Kart nefes olacak"
        Başkan Kurnaz: "İlkadım Yanında Kart nefes olacak"