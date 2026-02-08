Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da kamyonet ile motosikletin karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 22:55 Güncelleme: 08.02.2026 - 22:55
        Samsun'da kamyonet ile motosikletin karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
        Kenan Pars yönetimindeki 05 DF 307 plakalı kamyonet, Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı ile Meşale Sokak kavşağında, aynı yönde sol şeritte seyreden Barbaros Taha Lermi (26) idaresindeki 55 AOL 795 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Barbaros Taha Lermi yaralandı. Kurye olduğu öğrenilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

