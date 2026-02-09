Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 APS 726 plkalı otomobili Sakarlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada T.U. ve D.S.yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

