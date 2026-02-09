Habertürk
Habertürk
        Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Terme ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 18:04 Güncelleme: 09.02.2026 - 18:04
        Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun'un Terme ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 APS 726 plkalı otomobili Sakarlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada T.U. ve D.S.yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

