Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Canik, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramada, 1540 uyuşturucu hap, 25,63 gram sentetik uyuşturucu, 3,84 gram esrar, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca fişeği, 7 tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

