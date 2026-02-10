Bulgaristan'daki şampiyonada altın madalya kazanan milli atıcı, Samsun'a döndü

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Burhan Yusuf Çizmecioğlu, memleketi Samsun'da törenle karşılandı.



Milli atıcılar, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen Şampiyonası'nı milli sporcular, 4'ü altın 9 madalyayla tamamladı.





Organizasyonda 16 yaş altı havalı tabanca trio erkekler müsabakasında altın madalya kazanan milli takımda yer alan Burhan Yusuf Çizmecioğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ailesi kulüp yöneticilerince karşılandı.





Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, antrenörlerin çok ciddi gayret gösterdiğini belirterek, "Çocuklarımız da yüzümüzü kara çıkarmadı. Birincilik kazanan sporcumuz Yusuf'u tebrik ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel başarılar gelecektir." dedi.



Türkiye Atıcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve milli takım antrenörü Turgay Saat ise uzun yıllardır verdikleri emeğin karşılığını aldıklarını dile getirerek, "Samsun'dan milli sporcu çıkaracağımıza dair kendimize hedef koymuştuk. Bugün bu hayalin gerçekleştiğini görmek bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.





Burhan Yusuf Çizmecioğlu da bireysel müsabakalarda istedikleri dereceleri alamadıklarına dikkati çekerek, "Ancak takım yarışmalarında önemli başarı elde ettik. Trio kategorisinde Avrupa şampiyonu olduk. İstiklal Marşı'nı Avrupa'da okutmak çok büyük gurur. Hocama, aileme ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Bulgaristan'daki organizasyonda 16 yaş altı havalı tabanca trio erkekler müsabakasında Ahmet Oğuz Sayar, Burhan Yusuf Çizmecioğlu ve Mehmet Ali Kaya'dan oluşan milli takım, altın madalyaya kazanmıştı.









