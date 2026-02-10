Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Bulgaristan'daki şampiyonada altın madalya kazanan milli atıcı, Samsun'a döndü

        Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Burhan Yusuf Çizmecioğlu, memleketi Samsun'da törenle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:26 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulgaristan'daki şampiyonada altın madalya kazanan milli atıcı, Samsun'a döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Burhan Yusuf Çizmecioğlu, memleketi Samsun'da törenle karşılandı.

        Milli atıcılar, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen Şampiyonası'nı milli sporcular, 4'ü altın 9 madalyayla tamamladı.


        Organizasyonda 16 yaş altı havalı tabanca trio erkekler müsabakasında altın madalya kazanan milli takımda yer alan Burhan Yusuf Çizmecioğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ailesi kulüp yöneticilerince karşılandı.


        Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, antrenörlerin çok ciddi gayret gösterdiğini belirterek, "Çocuklarımız da yüzümüzü kara çıkarmadı. Birincilik kazanan sporcumuz Yusuf'u tebrik ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel başarılar gelecektir." dedi.

        Türkiye Atıcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve milli takım antrenörü Turgay Saat ise uzun yıllardır verdikleri emeğin karşılığını aldıklarını dile getirerek, "Samsun'dan milli sporcu çıkaracağımıza dair kendimize hedef koymuştuk. Bugün bu hayalin gerçekleştiğini görmek bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.


        Burhan Yusuf Çizmecioğlu da bireysel müsabakalarda istedikleri dereceleri alamadıklarına dikkati çekerek, "Ancak takım yarışmalarında önemli başarı elde ettik. Trio kategorisinde Avrupa şampiyonu olduk. İstiklal Marşı'nı Avrupa'da okutmak çok büyük gurur. Hocama, aileme ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Bulgaristan'daki organizasyonda 16 yaş altı havalı tabanca trio erkekler müsabakasında Ahmet Oğuz Sayar, Burhan Yusuf Çizmecioğlu ve Mehmet Ali Kaya'dan oluşan milli takım, altın madalyaya kazanmıştı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Baraj yakınında korkutan görüntü!
        Baraj yakınında korkutan görüntü!
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"

        Benzer Haberler

        Türkiye'deki şehirler, Samsun'da üretilen fidanlarla yeşerdi
        Türkiye'deki şehirler, Samsun'da üretilen fidanlarla yeşerdi
        Avrupa Şampiyonu Samsun'da coşkuyla karşılandı
        Avrupa Şampiyonu Samsun'da coşkuyla karşılandı
        Bafra'da kurulacak turşu fabrikası için Ankara'da teknik inceleme yapıldı
        Bafra'da kurulacak turşu fabrikası için Ankara'da teknik inceleme yapıldı
        Samsun'da 2 gündür kayıp olan şahıs aranıyor
        Samsun'da 2 gündür kayıp olan şahıs aranıyor
        Şehit Kadir Kara AİHL, Floor Curling müsabakalarında il birincisi oldu
        Şehit Kadir Kara AİHL, Floor Curling müsabakalarında il birincisi oldu
        Samsun'da "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" başladı
        Samsun'da "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" başladı