Samsun'da "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" başladı

Samsun’da görev yapan basın mensupları ile kamu kurumlarında görevli basın sorumlularına yönelik düzenlenen "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi", Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde başladı.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen eğitim, dijital medyadaki hızlı dönüşüme uyum sağlanmasını hedefliyor.



Programın ilk gününde katılımcılara, yapay zeka destekli haber metni yazımı, görsel ve işitsel içerik üretimi ile veri analizi konularında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. İki gün sürecek eğitim boyunca medya çalışanlarının, dijital araçları kullanarak daha hızlı ve nitelikli içerik üretme kapasitelerinin artırılması planlanıyor.



İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, medyanın dijital bir dönüşümden geçtiğini ve yapay zekanın bu süreçte vazgeçilmez bir araç haline geldiğini söyledi.



