Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Pekbolat yeniden seçildi

        Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Ertuğrul Pekbolat yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 20:59 Güncelleme: 09.02.2026 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Pekbolat yeniden seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Ertuğrul Pekbolat yeniden seçildi.

        Havza Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, katılımcılara teşekkür etti.


        Pekbolat, "Şoförlük mesleği güven ve dikkat isteyen aynı zamanda büyük sorumlulukları olan bir meslek. Bizler her zaman meslektaşlarımızın yanında sizlere hizmet için çalışmaya devam ediyoruz. Genel kurula gelerek odamıza sahip çıkan tüm üyelerimize teşekkür ederim." dedi.

        Genel kurul gündeminin görüşülmesinin ardından seçimlere geçildi.

        Seçime tek aday olarak katılan Ertuğrul Pekbolat, kullanılan oyun tamamını alarak üçüncü kez başkanlığa seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Samsun'da "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" başladı
        Samsun'da "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" başladı
        Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        TÜBİTAK 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun'da...
        TÜBİTAK 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun'da...
        Samsun merkezli 3 ilde spor müsabakalarında yasa dışı bahis operasyonunda 1...
        Samsun merkezli 3 ilde spor müsabakalarında yasa dışı bahis operasyonunda 1...
        Samsun'da denize atılan çuvallar dolusu inşaat atığı temizlendi, inceleme b...
        Samsun'da denize atılan çuvallar dolusu inşaat atığı temizlendi, inceleme b...
        Samsun merkezli 3 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli yak...
        Samsun merkezli 3 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli yak...