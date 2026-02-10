Habertürk
Habertürk
        Salıpazarı'nda gübre bayilerine denetim

        Salıpazarı'nda gübre bayilerine denetim

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde gübre satış bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:29 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:33
        Salıpazarı'nda gübre bayilerine denetim
        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde gübre satış bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.


        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, ilçede faaliyet gösteren gübre bayilerinin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

        Denetim kapsamında satışa sunulan gübrelerin etiket ve bandrol bilgileri, ürünlerin kayıtlı olup olmadığı, son kullanma tarihleri, depolama ve muhafaza koşulları ile bayi yetki belgeleri incelendi.


        Ayrıca ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığının kayıt sistemlerinde yer alıp almadığı kontrol edilerek izlenebilirlik şartlarına uyulup uyulmadığına bakıldı.

        Yetkililer, kontrollerin hem çiftçinin güvenli ve kaliteli gübreye erişimini sağlamak hem de kayıt dışı ve sahte ürünlerin piyasaya arzını önlemek amacıyla periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti.


        Mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımların uygulanacağı, eksiklikleri bulunan bayilere ise süre verilerek uyarılarda bulunulduğu ifade edildi.



