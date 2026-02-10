Samsun'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Samsun’un Terme ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçede yaşayan F.K. (43), telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişiye mobil bankacılık üzerinden 750 bin lira gönderdi.
Dolandırıldığını anlayan F.K, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.
polis ekiplerinin başlattığı çalışmada, paranın Ö.K'nin hesabına gönderildiği, buradan da başka bir ilde bulunan bir kuyumcunun hesabına aktarıldığı tespit edildi.
Kuyumcudan altın aldıkları belirlenen şüphelilerin takibi neticesinde Ö.K, H.U.A. ve E.C. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.