Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:58 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun’un Terme ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İlçede yaşayan F.K. (43), telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişiye mobil bankacılık üzerinden 750 bin lira gönderdi.

        Dolandırıldığını anlayan F.K, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

        polis ekiplerinin başlattığı çalışmada, paranın Ö.K'nin hesabına gönderildiği, buradan da başka bir ilde bulunan bir kuyumcunun hesabına aktarıldığı tespit edildi.

        Kuyumcudan altın aldıkları belirlenen şüphelilerin takibi neticesinde Ö.K, H.U.A. ve E.C. gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!
        Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Samsun'da avlanma pulundan 5 milyon TL gelir
        Samsun'da avlanma pulundan 5 milyon TL gelir
        Salıpazarı'nda gübre bayilerine denetim
        Salıpazarı'nda gübre bayilerine denetim
        Bulgaristan'daki şampiyonada altın madalya kazanan milli atıcı, Samsun'a dö...
        Bulgaristan'daki şampiyonada altın madalya kazanan milli atıcı, Samsun'a dö...
        Türkiye'deki şehirler, Samsun'da üretilen fidanlarla yeşerdi
        Türkiye'deki şehirler, Samsun'da üretilen fidanlarla yeşerdi
        Avrupa Şampiyonu Samsun'da coşkuyla karşılandı
        Avrupa Şampiyonu Samsun'da coşkuyla karşılandı
        Bafra'da kurulacak turşu fabrikası için Ankara'da teknik inceleme yapıldı
        Bafra'da kurulacak turşu fabrikası için Ankara'da teknik inceleme yapıldı