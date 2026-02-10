Canlı
        Samsun Haberleri

        Balıkçılardan ramazan öncesi "bol balık tüketin" çağrısı

        Samsun'da balıkçılar, ramazanda balık tüketiminin azaldığını belirterek öncesinde bol bol balık tüketilmesi çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 12:52 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:52
        Balıkçılardan ramazan öncesi "bol balık tüketin" çağrısı
        Tarihi Saathane Çarşısı’nda balıkçılık yapan Yaşar Köse, AA muhabirine, balık tezgahlarında çeşitliliğin bol olduğunu ve fiyatların vatandaşın alım gücüne uygun seviyede bulunduğunu söyledi.

        Ramazanda balık satışlarının azaldığını, ramazan sonrası da balık sezonunun sonuna yaklaşılacağını belirten Köse, balık tüketmek için bereketli bir dönem olduğunu kaydetti.

        Köse, "Ramazan ayı yaklaşıyor. Balık sezonunun bitimine de sayılı günler kaldı. Bu nedenle şu an balık yemenin tam zamanı." dedi.

        Balık fiyatlarına ilişkin bilgi veren Köse, "Somon balıkları boyuna göre 250 ile 350 lira arasında değişiyor. Çupra 450 lira, levrek 500 lira civarında satılıyor. İstavrit 100 ile 150 lira arasında değişiyor. Mezgit 150 liradan başlayıp 350 liraya kadar çıkabiliyor. Hamsi 130 lira, kefal ise 100 ile 150 lira arasında." ifadelerini kullandı.

        Fiyatların balık bolluğuna göre zaman zaman değişebildiğini aktaran Köse, balığın kırmızı ete göre daha ekonomik ve sağlıklı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bir kilo balıkla dört kişilik bir aile rahatlıkla doyabilir. Balık doğal, katkısız, vitamin ve protein açısından çok zengin. Ramazan öncesinde vatandaşların bol bol balık tüketmesini tavsiye ediyoruz."

        Hamsi sezonunun sonuna yaklaşıldığının altını çizen Köse, "Hamsi artık yavaş yavaş bitti. Tezgahlardaki hamsilerin çoğu dondurulmuş ürün. Buna rağmen istavrit, mezgit ve diğer balık çeşitleri vatandaşın talebini karşılıyor." diye konuştu.

        Köse, hamsi dışında vatandaşların en çok istavrit, mezgit ve barbunu tercih ettiğini sözlerine ekledi.

        Balıkçılardan Muhammed Kıyak da balık sezonunun 15 Nisan’da sona ereceğini, bu nedenle balık çeşidinin azalabileceğini anımsatarak vatandaşlara balık tüketmelerini tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

