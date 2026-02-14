Canlı
        Samsun Haberleri

        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Ladik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 21:22 Güncelleme: 14.02.2026 - 21:22
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Samsun’un Ladik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Yusuf Enes Duman'ın kullandığı 60 ED 044 plakalı otomobil, Hasırcı Mahallesi'nde Şaban Kaftar idaresindeki 55 SP 116 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile 60 ED 044 plakalı araçtaki Selen Balanor ve Gülseren Duman yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

