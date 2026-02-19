Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun merkezli sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyada üzerinden sahte ilanla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:38 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun merkezli sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyada üzerinden sahte ilanla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sosyal medya üzerinden elektrikli araç satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirledikleri şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 20 milyon liralık işlem hacminin bulunduğunu tespit etti.

        Samsun merkezli Mersin, Antalya ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, S.D. (27), S.S.T. (26) ve T.K'yı (37) gözaltına aldı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak

        Benzer Haberler

        Samsun'da Ocak ayında 2 bin 342 konut, 210 işyeri satıldı
        Samsun'da Ocak ayında 2 bin 342 konut, 210 işyeri satıldı
        Uzmanından Ramazan tavsiyeleri: "Sahuru atlamayın, iftarı kademeli yapın"
        Uzmanından Ramazan tavsiyeleri: "Sahuru atlamayın, iftarı kademeli yapın"
        Samsun'da 35 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 35 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da 35 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 35 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 20 bin ton su ve hayvansal ürün ihracatı
        Samsun'da 20 bin ton su ve hayvansal ürün ihracatı