Samsun merkezli sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyada üzerinden sahte ilanla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sosyal medya üzerinden elektrikli araç satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, belirledikleri şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 20 milyon liralık işlem hacminin bulunduğunu tespit etti. Samsun merkezli Mersin, Antalya ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, S.D. (27), S.S.T. (26) ve T.K'yı (37) gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

