        Samsun'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        19.02.2026 - 12:10
        Samsun'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'un Bafra ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B. (50) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

