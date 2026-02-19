Samsun'da gümrük kaçağı 21 otomobil motoru ele geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gümrük kaçağı 21 otomobil motoru ele geçirildi, 1 kişi yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 21 gümrük kaçağı otomobil motorunu ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

