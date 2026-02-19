Samsun'da 22 yıl 6 ay 18 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde 22 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 22 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 22 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'yi (24) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.