        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Atış poligonuna bitkin halde gelen tilki "Barut" polislerle dost oldu

        RECEP BİLEK - Samsun Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesi Atış Bürosunda görevli polis memurları, atış poligonuna gelen "Barut" ismini verdikleri tilkiyle özel bir bağ kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 12:59 Güncelleme: 20.02.2026 - 12:59
        Atış poligonuna bitkin halde gelen tilki "Barut" polislerle dost oldu
        Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde Samsun Emniyet Müdürlüğüne ait atış poligonuna, yaklaşık 1 yıl önce bitkin haldeki bir tilki gelmeye başladı.

        Tilkiye şefkat göstererek beslemeye başlayan polisler, veterinerden destek alarak ilaç ve vitaminlerle hayvanı iyileştirdi.

        Polisler, "Barut" ismini verdikleri tilkiyle zaman içinde dostluk kurdu. Atış poligonuna yaklaşık 50 metre uzaklıkta yuvası bulunan tilki, polisler tarafından zaman zaman cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Görüntülerde, tilkinin zaman içindeki değişimi dikkat çekti.

        - "Barut" atış poligonunun maskotu oldu

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesi'nde görevli Başkomiser Salih Can Katipoğlu, AA muhabirine, atış poligonunun sorumlusu olduğunu söyledi.

        "Barut" adını verdikleri tilkinin silah seslerinden ürktüğü için poligona geldiği zamanlarda eğitim atışına ara verdiklerini belirten Katipoğlu, hayvanın sağlığına kavuştuğu için mutlu olduklarını anlattı.

        Poligona gelmediği zaman "Barut"u merak ettiklerini ifade eden Katipoğlu, "Bir gün bitkin halde atış alanına geldi. Daha sonrasında veterinerle görüştük. Onunla ilgili gerekli beslenme uygulamalarında bulunduk. Tilkimiz iyileşti ve daha sonra alanda adeta bir maskot haline geldi. Burada hem silah seslerimiz hem atış eğitimlerimiz arasında barut kokusunun da altında bizle birlikte burada iyileşti, büyüdü. Biz de ona 'Barut' ismini verdik." dedi.

        Eğitime gelen kursiyerlerle birlikte tilkiyi doğasından uzaklaştırmadan besleyip büyütmeye çalıştıklarını anlatan Katipoğlu, ilk zamanlar silah seslerinden ürktüğü için saklanan "Barut"un şefkatle yaklaştıktan sonra kendilerine kolay adapte olduğunu kaydetti.

        Tilkiye, sadece görevli personelin değil, atışa gelen polislerin de gerekli yardım ve destekleri olduğuna işaret eden Katipoğlu, şöyle devam etti:

        "Onlar da hem sevecen tavırlarıyla hem de onu beslemek niyetini gösterdikleri için hayvan da doğası gereği kendine gösterilen ilgiyi gayet güzel bir şekilde karşıladı. Bizim burada bir maskotumuz haline geldi."

        Katipoğlu, "Bizler Türk polisi olarak asayişin tesisinin de dışında doğadaki tüm canlıların yaşam hakkını desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

