Vezirköprü'de mahalle sakinleri ramazan boyunca aynı sofrada buluşuyor
–Vezirköprü ilçesine bağlı Kızılkese Mahallesi'nde ramazan ayı boyunca sürdürülen toplu iftar geleneği bu yıl da devam ediyor.
Mahalle sakinleri, iftarlarını mahalle camisinin altında bulunan sosyal tesiste kurulan ortak sofrada açarak birlik ve dayanışma örneği sergiliyor. Hazırlanan yemekler, akşam ezanının okunmasıyla mahalle halkını aynı sofrada buluşturuyor.
İftar programına Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Vezirköprü Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Yahya Öztürk ile İstanbul Kızılkese Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Turan Karataş, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan Gül, ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
