Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Okulda kurulan müzede öğrenciler doğayı okul ortamında keşfediyor

        VEYSEL ALTUN - Samsun'un Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda kurulan Doğa Müzesi'nde öğrenciler kitaplarda gördükleri örnekleri yakından inceleme fırsatı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okulda kurulan müzede öğrenciler doğayı okul ortamında keşfediyor

        VEYSEL ALTUN - Samsun'un Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda kurulan Doğa Müzesi'nde öğrenciler kitaplarda gördükleri örnekleri yakından inceleme fırsatı buluyor.

        Kovid-19 salgını döneminde bir hayal ile başlayan Doğa Müzesi, okulun kendi öz kaynakları ve öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla okula kazandırıldı.

        Doğa Müzesi'nde hayvan fosilleri, kanatlı hayvanların yumurtaları, çeşitli mineraller, deniz kabukları, kelebekler gibi örneklere yer verildi.

        Müzeyle öğrencilere ders kitaplarındaki teorik bilgileri yerinde görme ve doğayı okul ortamında keşfetme imkanı sunuldu.

        Okul Müdürü Ergin Yazıcı, AA muhabirine bir hayal ile başlayan sürecin, öğretmenler ve okul personelinin desteğiyle somut bir projeye dönüştüğünü belirtti.

        Proje başladıktan sonra öğretmenler, veliler ve öğrencilerin müzeye katkıda bulunduklarını aktaran Yazıcı, "Doğa Müzemizde birçok mineral var, kayaçlarımız var. Bu süreçte doğa müzemizi oluştururken birçok şey öğrendik. Doğa Müzesi'ne gelen velilerimiz ellerinde olan farklı ürünleri getirmek istiyorlar." dedi.

        Öğrencilerin özellikle fen bilimleri noktasında farklı örnekleri müzede görme imkanına sahip olduklarını kaydeden Yazıcı, "Öğrenciler kitaplarındaki fotoğraflarını gördüğü örneklerini birebir şekilde okulumuzun doğa müzesinde görmektedirler. Yeni maarif müfredatı programı kapsamında da değerlendirdiğimizde okulumuzda öğrencilerin sınıfların dışında, farklı mekanlarda, farklı ortamlarda derslerini pekiştirebileceği bir ortamı okulumuzda oluşturduk." diye konuştu.

        Farklı okullardan öğrenci gruplarının müzeyi gezmek için okullarına geldiklerini anlatan Yazıcı, "Öğrencilerimiz burada gezerek zamanda adeta bir yolculuğa çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

        - "Her gelen veli şaşırıyor"

        Resim öğretmeni Eyüphan Koçar ise müzeyi elbirliğiyle kendi öz kaynaklarını kullanarak yaptıklarını aktardı. Doğa Müzesi açıldığında gören velilerin son derece memnun kaldığını dile getiren Koçar, şöyle devam etti:

        "Veliler müzeyi devlet müzesi olarak biliyorlardı ama okullarda hiç karşılaşmamışlar. Her gelen veli şaşırıyor. Okulda böyle bir çalışma yapıldığına, böyle güzel etkinliğe destekler veriyorlar. Biz de devam ediyoruz."

        Müzeyi gezen 8. sınıf öğrencisi Zeynep Halilbeşeoğlu da müzede çalınan kuş seslerini duyduğunda huzur bulduğunu söyledi. Her sabah sınıfa çıkmadan önce müzeye uğradığını anlatan Halilbeşeoğlu, şöyle devam etti:

        "Müzede kuş örnekleri, yumurtaları var. Çeşitli hayvanlar var. Çeşitli fosiller var. Önceden gördüklerim de vardı, müzede ilk defa gördüklerim de oldu. Şehirleşme yüzünden bu kadar doğa görme fırsatımız olmuyor. Ama Fatih Ortaokulu bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum."

        8. sınıf öğrencilerinden Elvin Arslan ise müzede gezdiklerinde streslerinin azaldığını aktardı. Müzede hayvanlar hakkında bilgi edindiklerini belirten Arslan, "Ders kitaplarında gördüğümüz, videolarını izlediğimiz hayvanları okulumuzda böyle bir müzede görmek bizleri mutlu ediyor." dedi.

        Öğrencilerden Ege Cem Yalmancı, "Okulumuz adeta müze gibi. Doğa Müzesi'nden çok memnunuz, her okulda olmalı bence. Bizim okulda olduğu için biz çok şanslıyız." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!

        Benzer Haberler

        OMÜ'de 'Birlik Sofrası'
        OMÜ'de 'Birlik Sofrası'
        Vali Tavlı'dan iftar programında anlamlı mesaj: "Nice Kızılelmalarla buluşm...
        Vali Tavlı'dan iftar programında anlamlı mesaj: "Nice Kızılelmalarla buluşm...
        Kıraathaneye kumar baskını: 7 kişiye 81 bin TL ceza
        Kıraathaneye kumar baskını: 7 kişiye 81 bin TL ceza
        Samsunspor - Gaziantep FK maçının ardından
        Samsunspor - Gaziantep FK maçının ardından
        Samsunspor-Gaziantep FK maçının ardından
        Samsunspor-Gaziantep FK maçının ardından
        Thorsten Fink: "Kazanmak istedik ama başaramadık"
        Thorsten Fink: "Kazanmak istedik ama başaramadık"