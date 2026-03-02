Okulda kurulan müzede öğrenciler doğayı okul ortamında keşfediyor

VEYSEL ALTUN - Samsun'un Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda kurulan Doğa Müzesi'nde öğrenciler kitaplarda gördükleri örnekleri yakından inceleme fırsatı buluyor.



Kovid-19 salgını döneminde bir hayal ile başlayan Doğa Müzesi, okulun kendi öz kaynakları ve öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla okula kazandırıldı.



Doğa Müzesi'nde hayvan fosilleri, kanatlı hayvanların yumurtaları, çeşitli mineraller, deniz kabukları, kelebekler gibi örneklere yer verildi.



Müzeyle öğrencilere ders kitaplarındaki teorik bilgileri yerinde görme ve doğayı okul ortamında keşfetme imkanı sunuldu.



Okul Müdürü Ergin Yazıcı, AA muhabirine bir hayal ile başlayan sürecin, öğretmenler ve okul personelinin desteğiyle somut bir projeye dönüştüğünü belirtti.



Proje başladıktan sonra öğretmenler, veliler ve öğrencilerin müzeye katkıda bulunduklarını aktaran Yazıcı, "Doğa Müzemizde birçok mineral var, kayaçlarımız var. Bu süreçte doğa müzemizi oluştururken birçok şey öğrendik. Doğa Müzesi'ne gelen velilerimiz ellerinde olan farklı ürünleri getirmek istiyorlar." dedi.



Öğrencilerin özellikle fen bilimleri noktasında farklı örnekleri müzede görme imkanına sahip olduklarını kaydeden Yazıcı, "Öğrenciler kitaplarındaki fotoğraflarını gördüğü örneklerini birebir şekilde okulumuzun doğa müzesinde görmektedirler. Yeni maarif müfredatı programı kapsamında da değerlendirdiğimizde okulumuzda öğrencilerin sınıfların dışında, farklı mekanlarda, farklı ortamlarda derslerini pekiştirebileceği bir ortamı okulumuzda oluşturduk." diye konuştu.



Farklı okullardan öğrenci gruplarının müzeyi gezmek için okullarına geldiklerini anlatan Yazıcı, "Öğrencilerimiz burada gezerek zamanda adeta bir yolculuğa çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.



- "Her gelen veli şaşırıyor"



Resim öğretmeni Eyüphan Koçar ise müzeyi elbirliğiyle kendi öz kaynaklarını kullanarak yaptıklarını aktardı. Doğa Müzesi açıldığında gören velilerin son derece memnun kaldığını dile getiren Koçar, şöyle devam etti:



"Veliler müzeyi devlet müzesi olarak biliyorlardı ama okullarda hiç karşılaşmamışlar. Her gelen veli şaşırıyor. Okulda böyle bir çalışma yapıldığına, böyle güzel etkinliğe destekler veriyorlar. Biz de devam ediyoruz."



Müzeyi gezen 8. sınıf öğrencisi Zeynep Halilbeşeoğlu da müzede çalınan kuş seslerini duyduğunda huzur bulduğunu söyledi. Her sabah sınıfa çıkmadan önce müzeye uğradığını anlatan Halilbeşeoğlu, şöyle devam etti:



"Müzede kuş örnekleri, yumurtaları var. Çeşitli hayvanlar var. Çeşitli fosiller var. Önceden gördüklerim de vardı, müzede ilk defa gördüklerim de oldu. Şehirleşme yüzünden bu kadar doğa görme fırsatımız olmuyor. Ama Fatih Ortaokulu bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum."



8. sınıf öğrencilerinden Elvin Arslan ise müzede gezdiklerinde streslerinin azaldığını aktardı. Müzede hayvanlar hakkında bilgi edindiklerini belirten Arslan, "Ders kitaplarında gördüğümüz, videolarını izlediğimiz hayvanları okulumuzda böyle bir müzede görmek bizleri mutlu ediyor." dedi.



Öğrencilerden Ege Cem Yalmancı, "Okulumuz adeta müze gibi. Doğa Müzesi'nden çok memnunuz, her okulda olmalı bence. Bizim okulda olduğu için biz çok şanslıyız." şeklinde konuştu.

