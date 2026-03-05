Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Alman seyyahın arşivinden çıkan fotoğraf Samsun İstiklal Müzesi'nde sergilenecek

        Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK projesinde ortaya çıkarılan tarihi fotoğrafın, Samsun'da kurulacak Samsun İstiklal Müzesi'nde sergilenmesine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman seyyahın arşivinden çıkan fotoğraf Samsun İstiklal Müzesi'nde sergilenecek

        Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK projesinde ortaya çıkarılan tarihi fotoğrafın, Samsun'da kurulacak Samsun İstiklal Müzesi'nde sergilenmesine karar verildi.

        TÜBİTAK 2204-A Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda tarih alanında bölge birincisi olan "Dijital İnsani Bilimlerle Bir İttifakın Albümü (1914–1918)" başlıklı proje, mayıs ayında Ankara'da yapılacak Türkiye finalinde Samsun'u temsil edecek.

        Tarih öğretmeni Lale Yenice danışmanlığında yürütülen proje, öğrenciler Rüveyda Çalık, Halide Nur Rifaioğlu ve Gülistan Melisa Çiçek tarafından hazırlandı. Proje kapsamında yapılan arşiv taramalarında Samsun'a ait özgün bir tarihi fotoğraf Almanya'da Alman yazar, seyyah Max Kirch'ın "Berlin'den, İsfahan'a Kamyonla Bir Alman'ın Savaş Sonrası Deneyimi" adlı seyahatnamesinde yer aldığı tespit edilerek bilimsel incelemeye tabi tutuldu.

        Araştırmada belirlenen fotoğrafın, Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Samsun'un liman ve ulaşım yapısını belgeleyen nadir kaynaklardan biri olduğu değerlendirildi.

        Proje kapsamında hazırlanan bilimsel dosya, Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hamza Sofuoğlu tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cihan Güller'e sunuldu.

        Sofuğlu, söz konusu fotoğrafın Samsun'a İstiklal Madalyası kazandıran mavnacıların çalışmalarını belgeleyen orijinal bir görsel olduğunu belirterek, Mavnacılar Loncası'nın Milli Mücadele dönemindeki faaliyetlerinin büyük bir fedakarlık ve cesaret örneği olduğunu ifade etti.

        Güller ise fotoğrafın Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak İstiklal Müzesi'nde sergileneceğini belirterek, tarihi belgelerin bilimsel yöntemlerle analiz edilip müze ortamında kamuoyuyla buluşturulmasının kültürel hafızanın güçlenmesine katkı sağladığını kaydetti.

        Proje ekibi adına konuşan Tarih öğretmeni Lale Yenice de Türkiye finaline katılmaya hak kazanan öğrencilerin elde ettikleri akademik başarıyı Samsun'un kültürel mirasına somut bir katkıyla taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Fotoğrafta, "Akdeniz" adlı geminin Samsun açıklarında bulunduğu ve yüklerin mavnacılar aracılığıyla karaya taşındığı görülüyor. Görselde ayrıca Alman ekibine ait bir kamyonun mavnacılar tarafından indirildiği anın yer aldığı, 1924 yılına ait bu kaydın o dönemde Samsun'da liman bulunmaması nedeniyle yüklerin gemilerden mavnalara aktarılarak kıyıya ulaştırıldığını gösterdiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        Benzer Haberler

        Bafra MTAL'ın projesi destek almaya hak kazandı
        Bafra MTAL'ın projesi destek almaya hak kazandı
        Samsun'da zehir tacirlerine ağır darbe: 421 bin hap ele geçirildi
        Samsun'da zehir tacirlerine ağır darbe: 421 bin hap ele geçirildi
        Samsun'da Roman vatandaşlarla iftar programı düzenlendi
        Samsun'da Roman vatandaşlarla iftar programı düzenlendi
        Samsun'da 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi
        AVM'de kuyumculardan hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
        AVM'de kuyumculardan hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
        Samsun'da yatak odasında ve araçta uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da yatak odasında ve araçta uyuşturucu ele geçirildi