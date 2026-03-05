Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da Roman vatandaşlarla iftar programı düzenlendi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında Roman vatandaşlar ağırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Roman vatandaşlarla iftar programı düzenlendi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında Roman vatandaşlar ağırlandı.

        Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, 27. Dönem Çanakkale Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Jülide İskenderoğlu ile eşi Yücel İskenderoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve protokol üyeleri katıldı.

        Programda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Roman vatandaşlarla aynı sofrada oruç açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir zaman olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin farklı kültür ve toplulukların bir arada yaşadığı köklü bir medeniyet coğrafyası olduğunu ifade eden Tavlı, Roman vatandaşların da zengin kültürleriyle ülkenin önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

        Roman vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalara da değinen Tavlı, Cumhurbaşkanı liderliğinde Roman vatandaşların sosyal ve kültürel hayatlarını desteklemeye yönelik çeşitli projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

        Programa Roman vatandaşlar aileleriyle katıldı. Çocuklar programda, son dönemde söylediği ilahilerle tanınan Samsunlu Roman vatandaş Celal Karatüre'nin seslendirdiği "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisini söyledi.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        Benzer Haberler

        Samsun'da 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi
        AVM'de kuyumculardan hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
        AVM'de kuyumculardan hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
        Samsun'da yatak odasında ve araçta uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da yatak odasında ve araçta uyuşturucu ele geçirildi
        Yeşilay Samsun Şubesinden OSB çalışanlarına bağımlılıkla mücadele eğitimi
        Yeşilay Samsun Şubesinden OSB çalışanlarına bağımlılıkla mücadele eğitimi
        Samsun'da 153 milyon TL'lik kolektör hattı yatırımı
        Samsun'da 153 milyon TL'lik kolektör hattı yatırımı
        Samsun'da kuyumcudan hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kuyumcudan hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı