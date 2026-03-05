Samsun'da kuyumcudan hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde bir alışveriş merkezindeki iki kuyumcudan hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde bir alışveriş merkezindeki iki kuyumcudan hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, bir alışveriş merkezindeki iki kuyumcudan 150 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, Ordu'dan geldikleri belirlenen şüpheliler D.G. (33) ve E.G'yi (43) Çarşamba ilçesinde yakaladı.
Zanlılar gözaltına alındı, ele geçirilen altınlar ise sahiplerine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.