        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da kuyumcudan hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde bir alışveriş merkezindeki iki kuyumcudan hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:20 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, bir alışveriş merkezindeki iki kuyumcudan 150 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, Ordu'dan geldikleri belirlenen şüpheliler D.G. (33) ve E.G'yi (43) Çarşamba ilçesinde yakaladı.

        Zanlılar gözaltına alındı, ele geçirilen altınlar ise sahiplerine teslim edildi.

