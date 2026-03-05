Yeşilay Samsun Şubesinden OSB çalışanlarına bağımlılıkla mücadele eğitimi

Yeşilay Samsun Şubesi tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bağımlılıkla mücadele eğitimi gerçekleştirildi.





OSB'deki bir firmada çalışanlara yönelik eğitimde tütün, alkol, madde, teknoloji ve davranışsal bağımlılıklar başta olmak üzere bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ile korunma yolları anlatıldı.





Katılımcılar ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve bağımlılıkla mücadelede bireysel sorumluluklar konusunda bilgilendirildi.



Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, çalışma hayatının önemli merkezlerinden olan OSB'lerde eğitim faaliyetlerine özel önem verdiklerini söyledi.



Güneş, “Bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyoruz. Çalışanların bilinçlenmesi hem bireysel hem de kurumsal açıdan önemli kazanımlar sağlıyor. OSB’lerdeki eğitim çalışmalarımız farklı sektör ve firmalarda devam edecek." dedi.



Firmanın yönetim kurulu üyesi Bülent Üstündağ ise şirketlerinde genç çalışan nüfusun yoğun olduğunu belirterek, bağımlılık konusunda erken farkındalık geliştirilmesinin büyük değer taşıdığını ifade etti.







