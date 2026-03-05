Havza Vergi Dairesi Müdürü Boz'dan esnaf odalarına ziyaret

Havza Vergi Dairesi Müdürü Sadık Boz, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında esnaf odalarını ziyaret etti.



Vergi Haftası vesilesiyle gerçekleşen ziyarette kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, yürütülen çalışmalar ve ortak hedefler doğrultusunda yapılabilecek iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Boz, taşınma işlemleri nedeniyle ziyaret takvimin uzadığını ifade etti.



Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin ise ziyaretlerinden ötürü Boz ve beraberindekilere teşekkür ederek, Vergi Haftası'nı kutladı.





Boz ve beraberindekiler, daha sonra Bakkal Bayii ve Manavlar Odası Başkanı Vahit Yılmaz ile Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Karaçoban'a ziyarette bulundu.

