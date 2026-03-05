Samsun'da 6 bin 585 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 585 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
05.03.2026 - 10:50
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
İkamette ve zanlının aracında yapılan aramada 6 bin 585 uyuşturucu hap ile biri kurusıkı olmak üzere 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.A, emniyete götürüldü.
